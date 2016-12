Damaskus: Kind für Sprengstoffanschlag missbraucht

In der syrischen Hauptstadt Damaskus ist laut einer regierungsnahen Zeitung ein siebenjähriges Mädchen mit einem Sprengstoffgürtel in eine Polizeiwache geschickt und in die Luft gesprengt worden. Durch die Fernzündung des Sprengstoffgürtels seien am Freitag drei Polizeibeamte verletzt worden, berichtete die Zeitung "Al- Watan". Es wäre der erste derartige Anschlag in Syrien.