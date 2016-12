Dänischer Pfarrer soll 11 Kinder missbraucht haben

Gegen den Priester einer Freikirche in Dänemark wird laut Angaben des dänischen Rundfunks wegen des sexuellen Missbrauchs von elf Kindern und Jugendlichen ermittelt. "Wir haben 36 Befragungen durchgeführt und es gibt insgesamt elf Menschen, die in dieser Sache Schaden erlitten haben", sagte ein Sprecher der Polizei in Mittel- und Westjütland in einer TV- Dokumentation.