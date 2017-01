D: Wollte Syrer mit Anschlagsplan den IS abzocken?

Wie "Spiegel Online" am Montag berichtete, wurde der 31- jährige Syrer Hasan A. in den frühen Morgenstunden des 31. Dezember in seiner Wohnung in Saarbrücken festgenommen. Hintergrund seien demnach Hinweise auf einen geplanten Anschlag des Mannes zum Jahreswechsel gewesen, bei dem als Streifenwagen getarnte Fahrzeuge gegen Menschenmengen eingesetzt werden sollten.

Hasan A. hielt dem Bericht zufolge über den Messenger- Dienst Telegram, der unter anderem auch vom mutmaßlichen Berlin- Attentäter Anis Amri benutzt worden war, Kontakt zu einem IS- Mann aus der syrischen IS- Hochburg Rakka. Auf dem Handy des Festgenommenen konnten die Behörden umfangreiche Chat- Protokolle sichern.

Allerdings habe der 31- Jährige in seiner Vernehmung angegeben, die Geschichte frei erfunden zu haben, hieß es weiter. Er habe demnach das Anschlagszenario inszenieren wollen, um vom IS 180.000 Euro zur Unterstützung seiner Familie in Syrien zu bekommen.

Konkreter Anschlag "als unwahrscheinlich eingeschätzt"

Auch die deutschen Behörden gehen davon aus, dass der Syrer hauptsächlich aus finanziellen Motiven handelte. "In Anbetracht der Gesamtumstände wird der Eintritt eines schädigenden Ereignisses beruhend auf den bisherigen Ermittlungen als unwahrscheinlich eingeschätzt", zitierte "Spiegel Online" aus einer vertraulichen Lagebeurteilung des saarländischen Staatsschutzes.

Trotzdem sitzt Hasan A. jetzt in Untersuchungshaft. Die Generalstaatsanwaltschaft will sich noch am Montag bei einer Pressekonferenz zu dem Fall äußern.