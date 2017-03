D: Türkischer Minister will trotz Verbot auftreten

Der Streit hat sich mittlerweile zu einer diplomatischen Krise entwickelt. In Ankara ist der deutsche Botschafter einbestellt worden. Dem Botschafter sei am Abend im Außenministerium das "Unbehagen" der Türkei "über diese Entwicklungen" vermittelt worden, sagte ein türkischer Beamter.

Minister Zeybekci will nun statt seinem geplanten Auftritt im Bezirksrathaus Köln- Porz nun an einem anderen Ort eine Rede halten, wie bild.de am Donnerstagabend berichtete. Genauso wie Bozdag wollte auch sein Regierungskollege für die von Erdogan geplante Verfassungsreform werben. Zu der umstrittenen Reform findet Mitte April in der Türkei ein Referendum statt, bei dem auch in Deutschland lebende Türken wahlberechtigt sind.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan Foto: APA/AFP/TURKEY'S PRESIDENTIAL PRESS

"Harte Belastungsprobe für deutsch- türkisches Verhältnis"

Ein Politiker der türkischen Regierungspartei AKP verurteilte das Verbot des Wahlkampfauftritts Bozdags als "Skandal", der eine "harte Belastungsprobe" für die deutsch- türkischen Beziehungen bedeute. Er warf deutschen Behörden zudem vor, die verbotene Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) in Deutschland frei agieren zu lassen.

Gerade mit Blick auf den Fall des in der Türkei inhaftierten deutsch- türkischen Journalisten Yücel, in dem von deutscher Seite auf die Meinungsfreiheit verwiesen werde, "stellt sich die Frage, wie Deutschland seine Kritik in Richtung Türkei noch glaubwürdig vortragen will", erklärte Yeneroglu weiter. Dem "Welt"- Korrespondenten Yücel wird in der Türkei "Terrorpropaganda" zur Last gelegt, Bundeskanzlerin Angela Merkel und andere deutsche Regierungsvertreter fordern seine Freilassung.

Gabriel spricht sich gegen reine Wahlkampfreisen aus

Der deutsche Außenminister Sigmar Gabriel verbat sich reine Wahlkampfreisen türkischer Minister nach Deutschland. Er erwarte, dass Gäste aus der Türkei "nicht nur zu Wahlkampfveranstaltungen fahren, sondern sich dann auch dem Gespräch beispielsweise mit dem Justizminister oder dem Wirtschaftsminister oder dem Außenminister oder mit wem auch immer stellen", sagte Gabriel in Kiew.

Deutschlands Außenminister Sigmar Gabriel Foto: AFP

Gleichzeitig betonte er aber, dass die Entscheidung über eine Zulassung oder ein Verbot von Wahlkampfveranstaltungen einzig und alleine bei den Kommunen liege. Weder die Länder noch die Bundesregierung hätten die Kompetenz festzustellen, ob eine Veranstaltung ohne Störung der öffentlichen Sicherheit stattfinden könne. "Es wäre uns gar nicht rechtlich möglich, eine solche Entscheidung als Bundesregierung zu treffen."