D: Tote bei Explosion auf BASF- Werksgelände

"Wir bedauern zutiefst, dass Mitarbeiter verstorben sind und mehrere Menschen verletzt wurden. Unser Mitgefühl gilt den Betroffenen und ihren Familien, sagte Uwe Liebelt, BASF- Werksleiter. Bei Arbeiten an einer Rohrleitungstrasse kam es zu einer Explosion mit Folgebränden", sagte Liebelt.

Foto: APA/dpa/Einsatzreport Südhessen

Am Montagvormittag brach zunächst ein Brand an einer Versorgungsleitung im sogenannten Landeshafen Nord von BASF aus, zu dem die Werksfeuerwehr gerufen wurde. "Als sie eintraf, kam es zu der Explosion", so Liebelt weiter.

Foto: APA/dpa/Michael Deines, APA/AFP/dpa/Frank Rumpenhorst

Das Unglück ereignete sich nach BASF- Angaben gegen 11.30 Uhr bei Arbeiten an einer Trasse für Rohrleitungen im Landeshafen Nord. Dort werden brennbare Flüssigkeiten und unter hohem Druck verflüssigte Gase umgeschlagen. Nach der Explosion kam es zu Folgebränden, über dem Areal stand eine hohe schwarze Rauchsäule. Nach Angaben der Polizei waren rund 160 Feuerwehrleute und weitere Einsatzkräfte vor Ort, um ein Übergreifen auf andere Werksbereiche zu verhindern. Die Feuerwehr will ausgetretene Chemikalien abbrennen lassen. Erst danach könne nach vermissten Menschen gesucht werden.

Foto: APA/AFP/Daniel Roland

Die Behörden in Ludwigshafen und Mannheim hatten die Bevölkerung nach der Explosion aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Nach einer Warnung des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe bestand die Gefahr von Geruchsbelästigungen und Sichtbehinderungen durch Brandgase. Die Polizei rief Autofahrer zudem auf, die Stadtteile rund um den Einsatzort "großräumig" zu umfahren.



Foto: Associated Press

Rauchwolke könnte bis nach Österreich ziehen

Bei den derzeit vorherrschenden Wetterbedingungen könnte sich die Rauchwolke unter Umständen bis Mittwoch auch nach Österreich bewegen.

Bereits am Montagvormittag hatte es am BASF- Standort im hessischen Lampertheim eine Verpuffung an einem Filter gegeben. Dabei wurden vier Menschen verletzt, sie mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Anlage, in der Additive für Kunststoffe hergestellt werden, wurde abgestellt.

Foto: APA/AFP/dpa/Uwe Anspach