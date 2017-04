D: Tausende Taliban- Kämpfer unter Flüchtlingen

Es sind angesichts der Terror- Welle, die derzeit über den europäischen Kontinent hinwegfegt, wahrlich beunruhigende Nachrichten: Im Zuge der Flüchtlingskrise sind nämlich einem "Spiegel"- Bericht zufolge ab 2015 womöglich mehrere Tausend Taliban- Kämpfer aus Afghanistan nach Deutschland gekommen. Der Generalbundesanwalt ermittle bereits in mehr als 70 Fällen. Sechs Männer säßen in Untersuchungshaft. In den kommenden Tagen sollten in Berlin und Koblenz die ersten Verfahren gegen beschuldigte Afghanen beginnen.