D: Sprengstoffpaket in Finanzministerium entdeckt

In der Poststelle des Ministeriums in Berlin nahe dem Potsdamer Platz sei am Vormittag in einem Paket beim routinemäßigen Röntgen ein verdächtiger Gegenstand aufgefallen, erläuterte eine Polizeisprecherin. Spezialisten des Kriminaltechnischen Instituts hätten nach einer ersten Begutachtung eine Gefahr nicht ausschließen können. Die Mitarbeiter mussten daher die Postverteilerstelle und umliegende Räume verlassen.

Das Paket wurde geröntgt und anschließend zur weiteren Untersuchung auf den Sprengplatz in Grunewald gebracht. Die Untersuchungen zum Gegenstand und den Hintergründen der Tat laufen auf Hochtouren, teilte die Polizei mit.

Deutschlands Finanzminister Wolfgang Schäuble Foto: APA/AFP/John MacDougall

Paket direkt an Schäuble adressiert

Einem Bericht der "Bild" zufolge war das Paket direkt an den deutschen Finanzminister Wolfgang Schäuble adressiert. Der CDU- Politiker stellte am Mittwoch in der Bundespressekonferenz die neue Haushaltsplanung der Bundesregierung bis zum Jahr 2021 vor.