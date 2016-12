D: Schulz holt Merkel bei Beliebtheit ein

Bei einem direkten Kanzlerkandidaten- Duell zwischen Merkel und Schulz (SPD) hätte Merkel derzeit laut Umfrage die Nase vorne. 43 Prozent würden sich in diesem Fall für Merkel entscheiden, 36 Prozent für Schulz, der derzeit als künftiger Außenminister nach einer Wahl von Amtsinhaber Frank- Walter Steinmeier (SPD) zum Bundespräsidenten gehandelt wird. 13 Prozent würden sich für keinen von beiden entscheiden.

SPD- Chef und Vizekanzler Gabriel liegt in den Umfragen zurück

Sollte es ein Kanzlerkandidaten- Duell zwischen Merkel und SPD- Chef Sigmar Gabriel geben, läge die Kanzlerin laut "Deutschlandtrend" in der Gunst der Bürger weitaus klarer voran. Wenn die Bürger den Bundeskanzler direkt wählen könnten, würden sich 57 Prozent der Befragten für Merkel entscheiden, das ist ein Zuwachs von zwölf Prozentpunkten im Vergleich zum September. 19 Prozent würden sie für den amtierenden Bundeswirtschaftsminister und Vizekanzler von den Sozialdemokraten entscheiden. Dies bedeutet einen Rückgang um acht Prozentpunkte Vergleich zum September. 19 Prozent geben an, dass keiner der beiden Politiker als Regierungschef infrage komme.

Foto: AP

Mehrheit befürwortet Wiederkandidatur Merkels

Trotz Flüchtlingskrise und Gegenwind aus der eigenen Partei sind die Umfragewerte Merkels recht gut. Ihre Entscheidung, bei der Bundestagswahl im Herbst 2017 erneut als Kanzlerkandidatin anzutreten, findet laut der Umfrage deutlichen Rückhalt in der Bevölkerung. Demnach finden es 59 Prozent der Deutschen gut, dass die CDU- Chefin ihren Hut erneut in den Ring wirft. Das sind 13 Prozentpunkte mehr als im September. 39 Prozent der Befragten finden es nicht gut. Von den Anhängern der CDU begrüßen demnach 89 Prozent eine erneute Kandidatur Merkels, zehn Prozent lehnen sie ab. Von den Anhängern der bayerischen Schwesterpartei CSU sind 82 Prozent für eine Kandidatur Merkels und 18 Prozent dagegen.

Steinmeier beliebtester Politker Eutschlands

In Sachen Beliebtheit ebenfalls stark zulegen konnte Steinmeier. Er erreicht mit 79 Prozent (plus 7) seinen Bestwert und steht auf Platz eins der Liste der beliebtesten Politiker im Land. Vier von fünf Deutschen (82 Prozent) halten ihn zudem für einen guten Kandidaten für das Amt des Bundespräsidenten.

Der Weg für SPD-Außenminister Frank-Walter Steinmeier ins Schloss Bellevue ist frei. Foto: AP

Im Februar stellt sich Steinmeier zur Wahl für das höchste Staatsamt, unterstützt von SPD und CDU/CSU. Als neuer Außenminister wird Schulz gehandelt, der Anfang nächsten Jahres in die deutsche Bundespolitik wechseln will. Auch Wirtschaftsminister und SPD- Chef Sigmar Gabriel konnte in der Umfrage deutlich profitieren - allerdings auf niedrigerem Niveau: Er gewinnt 6 Punkte und liegt nun bei 43 Prozent Zustimmung. Auf Platz zwei der beliebtesten Politiker liegt Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) mit 66 Prozent (plus 2).