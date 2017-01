D: Schülerin (13) überführt algerischen Sextäter

Schreckliches Erlebnis für eine 13- jährige Schülerin in Deutschland: Das Mädchen wurde am Hauptbahnhof in Wolfsburg von einem zwei Meter großen Mann in eine dunkle Ecke gezerrt und begrapscht. Die Schülerin konnte sich durch Tritte befreien, stellte dem Täter aber eine geschickte Falle. Der 34- jährige Algerier wurde am nächsten Tag von der Polizei verhaftet.