D: Polizeieinsatz wegen einer getöteten Spinne

"In Uniform und in unauffälliger ziviler Kleidung näherten sich einige Beamte dem Tatort, während weitere Kräfte im Nahbereich patrouillierten", hieß es in einer Polizeiaussendung. "Schnell konnten die Beamten mit den mutmaßlichen Opfern Kontakt herstellen und Entwarnung geben. Eine zu Lebzeiten vermutlich größere Spinne hatte die Bewohner aufgeschreckt und zum Handeln gezwungen", hielten die Beamten fest. Weitere kriminalpolizeiliche Ermittlungen seien nicht nötig gewesen.

Redaktion krone.at