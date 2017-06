D: Mädchen (12) entführt - vor Sextäter gerettet?

Gegen 15.30 Uhr setzte das Mädchen per Handy einen Notruf ab. Sie sei in Leipzig entführt worden und befinde sich in einem Fahrzeug, erzählte die Zwölfjährige der Polizei. Ein Mann habe sie gepackt und in einen weißen Wagen, den sie detailliert beschreiben konnte, gezerrt. Es gelang ihr noch, ihren Namen und ihr Alter zu sagen, dann brach die Verbindung ab, wie die "Leipziger Volkszeitung" berichtete.

Foto: APA/dpa/Matthias Balk

Nur drei Stunden nach Anruf befreit

Sofort wurden alle Hebel in Bewegung gesetzt, um das Mädchen zu finden. Und tatsächlich: Drei Stunden später konnten Polizisten die körperlich unverletzte Zwölfjährige befreien. Das Handy des Mädchens wurde nahe dem Cospudener See geortet. Gegen 18 Uhr machte die Polizei ein verdächtiges Fahrzeug - einen weißen Miettransporter - im Bereich der Autobahn A38 an der Landesgrenze zu Sachsen- Anhalt ausfindig, eine halbe Stunde später erfolgte der Zugriff.

Festgenommener soll wegen Kinderpornografie vorbestraft sein

Der Fahrer des Ford Transit, ein 36- Jähriger, der laut "Bild" wegen Kinderpornografie vorbestraft sein soll, wurde festgenommen. Das Mädchen wurde in ärztliche Betreuung übergeben, war körperlich aber unverletzt. Zum genauen Tathergang machte die Polizei bisher keine Angaben. Das Mädchen und der Festgenommene stehen in keinem familiären Verhältnis zueinander, sie wohnen aber beide in Leipzig.