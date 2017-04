D: Leiche von Malina (20) in der Donau gefunden

Die junge Frau hatte nach einer Feier am 19. März als vermisst gegolten. Ihr Fall löste große Anteilnahme aus. Der Vater der jungen Frau sammelte für Hinweise auf seine Tochter über 50.000 Euro von Spendern - und sang sogar auf YouTube, um die Suche nach Malina voranzutreiben.

Foto: YouTube

Zuletzt wurde auch in der Fernsehsendung "Aktenzeichen XY ... ungelöst" über den Fall berichtet. Die Polizei hatte in Donaunähe das Handy von Malina entdeckt, die Ermittlungen gingen in alle Richtungen.

Foto: YouTube

Spaziergängerin sichtete Leiche nahe Donaubrücke

Freitagmorgen sichtete nun eine Spaziergängerin in Oberstauf, das rund zehn Kilometer östlich von Regensburg liegt, einen leblosen Körper in der Donau und alarmierte die Feuerwehr. Bei der daraufhin 100 Meter nach der Donaubrücke geborgenen Toten dürfte es sich laut Polizei "mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit" um die 20- jährige Malina handeln.

Die Leiche der vermissten Studentin wurde am Donauufer in Donaustauf bei Regensburg entdeckt. Foto: APA/dpa/Sven Hoppe

Darauf deute das äußere Erscheinungsbild und die Bekleidung hin, hieß es. Aufgrund der Leichenveränderungen im Wasser könne aber erst eine molekulargenetische Untersuchung, deren Ergebnis steht noch aussteht, endgültige Sicherheit bringen.

Polizisten am Ufer der Donau, nahe der Stelle, wo Malina nach einer Party verschwand Foto: APA/dpa/Armin Weigel

Alles deutet auf Tod durch Ertrinken hin

Die Polizei verständigte die Angehörigen der Studentin. Bei der Obduktion der Leiche sei eine konkrete Feststellung der Todesursache nicht mehr möglich gewesen, hieß es. Sowohl die feststellbaren Obduktionsergebnisse als auch die Ermittlungen der Kriminalpolizei deuteten aber auf Tod durch Ertrinken hin.