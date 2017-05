D: Leiche hing wochenlang unentdeckt in Baum

Grausiger Leichenfund in Mönchengladbach im deutschen Bundesland Nordrhein- Westfalen: Ein Spaziergänger hat in einem Baum die Leiche eines Manns entdeckt, die sich dort unbemerkt bereits seit mehreren Wochen befand. Laut Obduktion könnte der Mann erfroren oder an einer Vergiftung gestorben sein, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.