D: Kurde schleift mit Auto Ex- Freundin durch Stadt

Eine unfassbare Tat hat sich am Sonntagabend in der deutschen Stadt Hameln ereignet. Eine 28- jährige Frau wurde von ihrem 36- jährigen Ex- Freund - beide sind kurdischer Abstammung - an die Anhängerkupplung eines Autos gebunden und mit dem Pkw durch die Stadt gezerrt. Das Opfer wurde schwer verletzt, der Täter stellte sich wenig später der Polizei.