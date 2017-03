D: Auftritt türkischen Ministers vorerst abgesagt

Der Veranstaltungsort Plaza Event Center am Montag gesperrt worden, bestätigte das Bezirksamt Hamburg gegenüber Reuters. Grund sei eine fehlende Brandmeldeanlage, sagte eine Sprecherin des Bezirks. Die "Hamburger Morgenpost" berichtet unter Berufung auf den Veranstalter, Bülent Güvem, dass nach einer Ersatzhalle für den Auftritt des türkischen Außenministers gesucht werde.

Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu Foto: AFP

Am Mittwoch war auch ein Treffen Cavusoglus mit dem deutschen Außenminister Sigmar Gabriel geplant. In Hamburg hatte es Proteste gegen den Auftritt des türkischen Ministers gegeben, der für das umstrittene türkische Verfassungsreferendum werben wollte.

Erdogan droht: "Dann werde ich einen Aufstand machen"

Der Schlagabtausch um die Absage von Wahlkampfauftritten türkischer Minister in Deutschland ist am Sonntag in die nächste Runde gegangen. Nachdem der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan aus Verärgerung über das Verbot den deutschen Behörden zunächst "Nazi- Praktiken" vorgeworfen hatte (Video unten), legte er kurz darauf nach. Zu Berichten, dass er selbst einen Auftritt in Deutschland plane, sagte Erdogan der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu zufolge: "Wenn ich will, komme ich morgen. Ich komme - und wenn ihr mich nicht hereinlasst oder mich nicht sprechen lasst, dann werde ich einen Aufstand machen."

Video: AFP