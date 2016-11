"Curiosity" findet auf Mars Nickel- Eisen- Meteorit

Entdeckt haben die Wissenschaftler den auffälligen, golfballgroßen Brocken, den sie "Egg Rock" tauften, auf Bildern, die die MastCam, einem Komplex aus zwei hochauflösenden Kameras, die am großen Mast von "Curiosity" befestigt sind, am 27. Oktober in einer Murray- Formation getauften Gegend nahe des Mount Sharp auf dem Mars.

Die MastCam von "Curiosity" (rechte und linke Kamera rot markiert) Foto: NASA/JPL-Caltech

"Die dunkle, glatte und glänzende Oberfläche sowie die auffällige Form erregten die Aufmerksamkeit einiger Forscher des Mars Science Laboratory (MSL), als wir die MastCam- Bilder des neuen Standortes (von 'Curiosity', Anm.) erhielten", wird ChemCam- Teammitglied Pierre- Yves Meslin vom Research Institute in Astrophysics and Planetology (IRAP) im französischen Toulouse, auf der NASA- Website zitiert.

Eine MastCam-Nahaufnahme des "Egg Rock" Foto: NASA/JPL-Caltech/MSSS

Zusammen mit MSL- Experten nahm Meslin den Meteoriten in den darauffolgenden Tagen mit dem "Chemistry and Camera Instrument" (kurz: ChemCam) des Rovers, einem Spektrometer, mit dem verschiedene auf der Marsoberfläche befindliche chemischen Elemente direkt nachgewiesen werden können, näher unter die Lupe.

Illustration: Die ChemCam "beschießt" einen Felsen mit einem Laserstrahl Foto: NASA, JPL-Caltech

Dank der ChemCam, zu der auch einen Hochleistungslaser und ein Teleskop gehören, fanden die Wissenschaftler schließlich heraus, dass der "Egg Rock" getaufte Brocken Eisen, Nickel und Phosphor sowie die Spuren einiger anderer Elemente enthält, die bislang aber noch nicht eindeutig identifiziert werden konnten.

Vor vier Jahren auf dem Mars gelandet

Der Rover "Curiosity" war am 6. August 2012 nach einer mehr als achtmonatigen Reise durchs Weltall auf dem Roten Planeten gelandet. Der 900 Kilogramm schwere, autogroße Erkundungsroboter soll nach Hinweisen suchen, ob es auf dem Mars einmal Wasser - die Grundlage für Leben, so wie wir es kennen - gab.