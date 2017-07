Cup- Pleite löst beim SKN St. Pölten Reaktion aus

Mit George Davies kommt ablösefrei ein 20- jähriger Offensivspieler aus Sierra Leone. "Mit George haben wir einen weiteren schnellen Spieler für die Flügelposition verpflichtet", so Sportdirektor Markus Schupp, der große Hoffnungen in den Linksfuß von Greuther Fürth steckt: "Er wird uns aufgrund seiner Beweglichkeit und seiner Lösungen in Eins- gegen- Eins Duellen in unserem Angriffsspiel weiterhelfen." Davies wurde vom deutschen Zweitligisten in der Rückrunde an den FAC verliehen, wo er in 15 Einsätzen bei drei Assists nur einmal traf.

Dass diese Bilanz Jochen Fallmann nicht beruhigen wird, beweist auch das weitere Vorgehen der St. Pöltner. Denn mit Dominik Hofbauer wird am Donnerstag ein weiterer Offensiver beim SKN unterschreiben. Der 26- Jährige spielte bereits von 2013 bis Anfang 2015 in der Landeshauptstadt. Zuletzt war er beim polnischen Tabellenfünften Arka Gdynia unter Vertrag.

Kronen Zeitung