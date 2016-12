CSU- Minister: "Frauen und Töchter bekommen Angst"

"Unsere Frauen und Töchter bekommen zunehmend Angst vor sexuellen Übergriffen", hat Bayerns Finanz- und Heimatminister Markus Söder im Hinblick auf die zuletzt bekannt gewordenen Gewalttaten mit Asylwerbern als Verdächtigen in einem Interview am Freitag erklärt. Besonders die Vergewaltigung und der Mord an der Freiburger Studentin Maria L. , aber auch andere Taten würden die Verunsicherung in der Bevölkerung schüren. Darauf müsse die Politik reagieren.