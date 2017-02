CSU- Chef: "Werden die Wahl mit Merkel gewinnen"

CSU- Chef Horst Seehofer fordert ein Ende der parteiinternen Debatte über die neuerliche Kanzlerkandidatur von CDU- Chefin Angela Merkel. "Wir gehen mit Angela Merkel in die Wahl, und wir werden die Wahl gewinnen", sagte Seehofer am Montag vor einer CSU- Vorstandssitzung in München. Seine Partei stehe hinter der Kanzlerin, diese Entscheidung sei gefallen und gut begründet, betonte er.