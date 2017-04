Crash mit 241- PS- Golf: Zwei junge Männer tot

Schrecklicher Unfall im oberösterreichischen Innviertel am Karsamstagnachmittag: In Geinberg überschlug sich nach einem riskanten Überholmanöver ein junger Lenker aus Mühlheim mit seinem 241 PS starken VW Golf in einer Kurve mehrfach in ein angrenzendes Feld - der 21- Jährige und sein Freund (22) am Beifahrersitz starben bei dem Crash.