Cornelia Hütter: Knie- Operation gut verlaufen

Die Operation von Ski- Speed- Ass Cornelia Hütter in der Privatklinik Hochrum ist am Mittwochabend erfolgreich verlaufen. Die Steirerin hatte beim Super- G-Training in Saalbach einen Riss des vorderen Kreuzbandes sowie einen Riss des Innen- und Außenmeniskus im rechten Knie erlitten und muss laut ÖSV- Arzt Christian Hoser eine rund acht Monate dauernde Trainings- und Rennpause einlegen.