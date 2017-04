Computerpanne legte 300 Tankstellen lahm

Kein feierlicher Samstag für Johann Baumgartner, den ENI- Tankstellenpächter aus der 900- Seelen- Ortschaft Heiligeneich unweit von Tulln in Niederösterreich: Seit Mitternacht streikte sein Computersystem. Die Folge: kein Treibstoff für seine Kunden. "Die Leute sind verärgert, weil sie kein Benzin bekommen, und ich, weil ich keinen Treibstoff abfüllen kann", so der Pächter.

Eni-Tankstellenpächter Johann Baumgartner aus NÖ Foto: Christoph Matzl

"Wegen technischer Probleme"

Doch nicht nur im Tullnerfeld legte die PC- Panne den kompletten Tankstellenbetrieb lahm. Auch in der Bundeshauptstadt Wien, an den Zapfsäulen Oberösterreichs, in Teilen Tirols, Vorarlberg und auch in Kärnten hieß es bei (fast) allen Eni- Stationen den ganzen Samstag lang: "Wegen technischer Probleme haben wir heute leider vorübergehend geschlossen!"

