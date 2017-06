Comey: Trump machte Druck bei Flynn- Ermittlung

Der entlassene frühere FBI- Chef James Comey hat bestätigt, dass US- Präsident Donald Trump ihn gebeten habe, einen Teil der Ermittlungen zur Russland- Affäre einzustellen. Trump habe ihn bei einer Unterredung im Februar ersucht, die Ermittlungen gegen den zurückgetretenen Nationalen Sicherheitsberater Michael Flynn einzustellen, erklärte Comey am Mittwoch in einem schriftlichen Statement vor seiner Befragung durch den US- Senat.