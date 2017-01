Comeback- Wunder: Schlierenzauer mit Fabelsprung!

Unfassbar! Er ist der größte Skispringer aller Zeiten: Gregor Schlierenzauer hat am Sonntag an seinem Comeback- Wochenende (!) nach über einem Jahr erst die Qualifikation für den zweiten Bewerb in Wisla gewonnen und danach im ersten Wettkampf- Durchgang einen Fabelsprung ausgepackt! Er segelte auf sensationelle 135,5 Meter und liegt nach Durchgang eins auf Rang vier hinter Stoch, Prevc und Kot. "Ein richtig lässiger Sprung", schwärmte er.