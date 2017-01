Comeback: Kavlak nach fünf OP´s wieder zurück

Was für eine Story, was für ein Comeback! Österreichs Ex- Teamspieler Veli Kavlak feierte am Donnerstag seine Rückkehr auf das Fußballfeld nach 11 Monaten Pause. Im türkischen Cup durfte er für Besiktas nach seiner langen Leidenszeit wieder ran, spielte von Beginn weg 45 Minuten und trug als Zeichen der Wertschätzung gleich wieder die Kapitänsbinde. Im Video oben spricht er im krone.at- Studio über seine Leidenszeit.