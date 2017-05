Cobra- Einsatz nach blutigem Familienstreit

Gegen 6 Uhr kam es laut Polizei in Buch- St. Magdalena im Bezirk Hartberg- Fürstenfeld zu der heftigen Auseinandersetzung zwischen der Frau und ihrem Ehemann. Diese eskalierte schließlich völlig: Der Verdächtige stach der 38- Jährigen mit einem Messer in die Brust. Danach soll sich der mutmaßliche Täter kurzfristig mit den zwei Kindern in dem Haus verschanzt haben.

Als die Spezialeinheit Cobra wenig später eintraf und sich Zugang zum Gebäude verschaffte, war der Täter bereits verschwunden. Die Kinder waren unversehrt geblieben und wohlauf.

Suche nach Täter mit Hubschrauber und Suchhunden

Die 38- Jährige wurde blutüberströmt vor dem Haus entdeckt und nach der Erstversorgung ins Krankenhaus eingeliefert. Sie musste notoperiert werden. Indes begann die Polizei per Hubschrauber sowie mit Suchhunden nach dem flüchtigen 49- Jährigen zu fahnden.

Die Suche nach ihm war gegen 9.30 Uhr schließlich erfolgreich: Der Verdächtige konnte in einem Waldstück unweit des Tatortes gestellt werden. Auch er war verletzt und wies - ähnlich wie die 38- Jährige - eine Stichverletzung an der Brust auf. Der 49- Jährige war jedoch ansprechbar und wurde festgenommen.

Der Mann hatte ein Messer bei sich. Ob es sich dabei um die Tatwaffe handelt, wird derzeit untersucht. Er wurde medizinisch versorgt, teilte die Polizei mit. In der Vergangenheit hatte die Polizei laut eigenen Angaben immer wieder wegen Streitereien des Paares einschreiten müssen, der Verdächtige sei jedoch nicht einschlägig vorbestraft.