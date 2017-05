Cobra- Einsatz nach blutigem Familienstreit

Nach einem heftigen Streit in der Oststeiermark ist eine 38- jährige Frau und Mutter mit schweren Stichverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Die Fahndung nach dem mutmaßlichen Täter, dem Ehemann, läuft. Der 50- Jährige hatte sich zuvor mit zwei Kindern verschanzt, diese befinden sich mittlerweile aber in Sicherheit. Die Spezialeinheit Cobra war in das Haus eingedrungen, der Täter da aber schon verschwunden.