CO- Vergiftung: Zwei Mädchen im Schlaf erstickt

Der Tod kam im Schlaf! Die Schwestern Anna und Erika, die in Oberneukirchen in Oberösterreich zur Schule gingen, erstickten an Kohlenmonoxid, als sie mit ihrer aus Tschechien stammenden Mama in Krumau an der Moldau waren. Für die zwei Mädchen im Alter von sieben und elf Jahren kam jede Hilfe zu spät, ihre Mama und ihr Bruder konnten gerettet werden!