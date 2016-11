Clinton: "Wollte das Haus niemals mehr verlassen"

Ihre Wahlniederlage gegen Donald Trump ist für Hillary Clinton nur schwer zu verkraften gewesen. "Es gab in dieser Woche einige Momente, in denen ich mich einfach nur mit einem guten Buch oder unseren Hunden zurückziehen und das Haus niemals mehr verlassen wollte", sagte die 69- Jährige am Mittwochabend bei ihrem ersten öffentlichen Auftritt seit der Rede nach der Niederlage gegen ihren republikanischen Herausforderer Donald Trump.