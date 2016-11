Clinton gibt FBI Mitschuld an Wahl- Niederlage

Laut einem Teilnehmer der Telefonkonferenz sagte Clinton, der erste Schritt habe den Schwung gestoppt, den sie nach drei TV- Debatten und der Veröffentlichung des Skandalvideos mit vulgären Äußerungen ihres Wahlgegners Donald Trump gewonnen habe. Der zweite habe Trump- Befürworter schlicht befeuert und zugleich keine der noch unentschiedenen Wähler überzeugt, die ihr vielleicht doch ihre Stimme gegeben hätten. Dies habe erneut Misstrauen gegen Clinton geschürt, dass die Einstellung der Ermittlungen gesteuert gewesen sein könnten. Zusammen sei das "zu viel" gewesen, um es zu überwinden.

Hillary Clinton während ihrer ersten Rede nach ihrer Niederlage bei der US-Wahl Foto: APA/AFP/JEWEL SAMAD

Sie räumte den Angaben zufolge aber ein, dass es andere Gegenwinde im Wahlkampf gegeben habe, die nicht "angemessen bekämpft" worden seien. Die E- Mail- Affäre drehte sich darum, dass Clinton in ihrer Zeit als US- Außenministerin einen privaten Server auch für dienstliche Korrespondenzen benutzt hatte.

Trump führt Sieg auf soziale Netzwerke zurück

Der designierte US- Präsident Trump hingegen führt seinen Wahlsieg unter anderem auf die sozialen Netzwerke zurück. Dass er über Facebook, Twitter, Instagram und andere Online- Netzwerke ein so großes Publikum erreiche, habe ihm beim Stimmenfang in den umkämpften Staaten geholfen, sagte der Milliardär dem Fernsehsender CBS.

Donald Trump Foto: APA/AFP/JIM WATSON

"Ich habe all diese Staaten gewonnen, in denen sie (die Demokraten) viel mehr Geld ausgegeben haben als ich", sagte Trump. Er verwies auf die 28 Millionen Internetnutzer, die ihm in den sozialen Netzwerken folgen, und sagte, er habe alleine am Tag vor dem Interview 100.000 Abonnenten hinzugewonnen.

"Muss mich jetzt aber zurückhalten"

Der Republikaner lobte die Möglichkeiten der Netzwerke als "großartig": "Wenn jemand etwas Schlechtes über mich erzählt, oder etwas Falsches, kann ich zum Gegenangriff starten", sagte er. Trump äußerte zugleich sein Bedauern darüber, dass er als US- Präsident demnächst nicht mehr so frei im Netz kommentieren kann wie bisher. "Ich werde mich zurückhalten müssen, wenn ich sie weiter benutze", sagte er über die sozialen Netzwerke.