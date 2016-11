Clinton gewinnt im US- Kinderkanal deutlich

Eine Wahl hat Hillary Clinton in diesem Herbst schon gewonnen: Bei der vom US- Kinderkanal Nickelodeon, bekannt für Sendungen wie Spongebob Schwammkopf, seit 1988 organisierten Abstimmung setzte sich die demokratische Präsidentschaftskandidatin mit 53 Prozent deutlich gegen ihren republikanischen Herausforderer Donald Trump durch. Dieser konnte bei dem Voting, das in der Vergangenheit lediglich einmal bei der Wahl des Präsidenten daneben lag, lediglich 36 Prozent der Kinderstimmen für sich gewinnen.