Cleveland nach Sieg über Boston vor Finaleinzug

Rekordmeister Boston, der nun in Spiel fünf wieder Heimvorteil hat, führte schon mit bis zu 16 Punkten. Doch im dritten Viertel gab Cleveland dem Match die entscheidende Wende. Angeführt von Kyrie Irving, der in diesem Abschnitt mit 21 Zählern groß aufspielte und am Ende mit 42 Punkten einenKarriererekord erzielte, zerstörten die "Cavs" die Ausgleichshoffnungen der Gäste. Superstar LeBron James steuerte 34 Zähler zum Sieg bei, Kevin Love überzeugte ebenfalls mit jeweils 17 Punkten und Rebounds.

James fehlt nun nur noch ein Sieg, um zum siebenten Mal en suite das NBA- Finale zu erreichen, zum dritten Mal mit seinem Stammclub aus Ohio. 2015 verlor Cleveland die Endspielserie gegen die Golden State Warriors 2:4, im Vorjahr glückte dann mit 4:3 die Revanche am Team aus Oakland, das diesmal ohne Niederlage ins NBA- Finale eingezogen ist.

NBA- Play- off- Ergebnis vom Dienstag - Eastern- Conference- Finale, viertes Spiel der "best of seven"- Serie:

Cleveland Cavaliers - Boston Celtics 112:99

Stand in der Serie: 3:1