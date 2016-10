Claudias und Noahs letzter Weg in Kärnten

Zwei Wochen nachdem die im sechsten Monat schwangere Claudia K. und ihr einjähriges Söhnchen Noah in Wien ermordet worden waren, haben die beiden am Dienstag in ihrer Kärntner Heimat die letzte Ruhestätte gefunden. Für die Familie, Freundinnen und Freunde der beiden Opfer war diese Beerdigung schwer zu verkraften.