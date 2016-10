CL- Reform: Dänische Klubs drohen mit UEFA- Austritt

"Wenn das bedeutet, dass wir in anderen Turnieren als denen der UEFA spielen, dann ist das eben so." Eine endgültige Entscheidung sei in dieser Sache aber noch nicht getroffen, betonte Thomsen. Die dänischen Vereine befürchten, dass die Änderungen in der Königsklasse ab 2018 zulasten der Teilnahme kleiner und mittelgroßer Länder gehen.

Zuvor hatte der Direktor des amtierenden dänischen Meisters FC Kopenhagen, Anders Hörsholt, am Donnerstag in der Zeitung "BT" angekündigt, dass der Verein mit anderen Clubs aus den Niederlanden, Schweden, Belgien, Norwegen und Schottland über eine neue transnationale Liga verhandle.

Ende August hatte die UEFA Reformpläne für die Königsklasse vorgestellt. Diese sehen unter anderen vor, dass die vier Topnationen des UEFA- Nationenrankings von der Saison 2018/19 an je vier Teams für die Gruppenphase stellen. Die UEFA reagierte mit dieser Entscheidung auf den Druck der Top- Klubs und der European Club Association ECA, die indirekt sogar mit einer Abspaltung gedroht hatten. Auch die Geldverteilung soll zugunsten historisch erfolgreicher Klubs verändert werden. Dies wurde besonders in Ligen mittlerer und kleiner Länder heftig kritisiert.