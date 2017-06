CIA forscht Schoko- Hacker mit Spionagemethoden aus

Köstlich: Der US- Geheimdienst CIA hat einen Hacker- Angriff in seinem Hauptquartier gelöst. Diebe hatten in dem Gebäude den Snack- Automaten gehackt und über Monate hinweg Kartoffelchips und Schokoriegel mitgehen lassen - es entstand ein Schaden von knapp 3000 Euro. Mit Spionagemethoden wurde den Schoko- Hackern schließlich das Handwerk gelegt.