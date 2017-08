Chris Froome baut Vorsprung mit Etappensieg aus

Christopher Froome hat am Sonntag erstmals in diesem Jahr eine Etappe während einer der großen Rundfahrten gewonnen. Der Brite setzte sich auf der neunten Etappe der Vuelta Richtung Cumbre del Sol durch, indem er auf der letzten Steigung der ersten Kategorie alle hinter sich ließ. Seinen Vorsprung in der Gesamtwertung auf den Kolumbianer Esteban Chaves baute Froome auf 36 Sekunden aus.