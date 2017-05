Chinesen fangen US- Aufklärungsflugzeug ab

U S-

Peking warnt Washington vor "Fehlentscheidungen"

Beamte berichteten gegenüber dem Nachrichtensender CNN, die Jets russischer Bauart vom Typ Suchoi30 seien bis auf 45 Meter an das Aufklärungsflugzeug des Typs135 Constant Phoenix herangeflogen. Eines sei sogar über Kopf direkt über derMaschine geflogen.

Die chinesische Regierung wollte sich nicht näher zum Zwischenfall äußern, betonte aber, dass die US- Manöver nahe dem chinesischen Hoheitsgebiet "leicht zu Missverständnissen und Fehlentscheidungen führen könnten".

Das Aufklärungsflugzeug Constant Phoenix Foto: AP

Zwei US- Flugzeugträger wollen vor Nordkoreas Küste üben

Neben intensivierteren Aufklärungsflügen verstärkt die US- Regierung auch die Flottenpräsenz vor Nordkoreas Küste weiter. Nach neuen Raketentests durch das Regime in Pjöngjang hatten die USA als Demonstration der Stärke Ende April zum zweiten Mal in diesem Jahr die USS Carl Vinson in die Region entsandt. Nun gesellt sich die USS Ronald Reagan dazu, die beiden Flugzeugträger sollen demnächst gemeinsame Übungen im Westpazifik abhalten. Auf längere Sicht soll die Ronald Reagan, deren Heimathafen Yokosuka in Japan ist, die Carl Vinson in der Region ablösen, berichtete CNN unter Berufung auf Beamte des US- Verteidigungsministeriums.