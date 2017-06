Chinas U20 spielt in deutscher Regionalliga mit

Die chinesische U20- Auswahl soll in der kommenden Saison laut Berichten des "Kicker" und der "Bild"- Zeitung in der deutschen Regionalliga außer Konkurrenz antreten. Mit der bisher einmaligen Aktion möchte sich die Mannschaft auf die Olympischen Spiele in Tokio 2020 vorbereiten. Die Vereine der Regionalliga Südwest haben laut "Kicker" und "Bild" bereits Zustimmung signalisiert.