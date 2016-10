China- Trip endet für Kerber mit Enttäuschung

Der China- Trip hat sich für die Weltranglisten- Erste Angelique Kerber gar nicht ausgezahlt. Wie schon in Wuhan verlor die deutsche US- Open- Siegerin am Donnerstag auch beim WTA- Premier- Turnier in Peking bereits im Achtelfinale. Kerber unterlag der Weltranglisten- 19. Jelina Switolina aus der Ukraine mit 3:6, 5:7.