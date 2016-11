China: Rauchverbot an allen öffentlichen Orten

Das Verbot soll bis Ende des Jahres umgesetzt werden, sagte ein Sprecher der Gesundheitskommission am Rande der von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) veranstalteten Globalen Konferenz zur Gesundheitsförderung in Shanghai. Tabakkonsum in der Öffentlichkeit rechtlich zu verbieten, sei ein "entscheidender Schritt". Auch Preis- und Steuererhöhungen für Tabakprodukte und mehr öffentliche Aufklärung sollen die Menschen in der Volksrepublik vom Rauchen abhalten. WHO- Generaldirektorin Margaret Chan lobte die Verschärfung der Richtlinien.

Foto: APA/AFP/JOHANNES EISELE

Regelungen werden missachtet

Laut Xinhua gibt es bisher in 20 chinesischen Städten Beschränkungen für das Rauchen, die schärfsten Regeln gelten seit Juni 2015 Peking. In der Hauptstadt kontrollieren Tausende Aufseher die Einhaltung des Nichtrauchergesetzes. Doch trotz hoher Strafen haben die Behörden große Schwierigkeiten, die Verordnungen durchzusetzen, die teils ungenau gefassten Richtlinien werden nach wie vor weitgehend missachtet.

Foto: APA/AFP/WANG ZHAO

Jeder zweite Mann tabaksüchtig

China gehört zu den Nachzüglern im Kampf gegen den Tabakkonsum, Rauchen gehört in dem Land zum Alltag. Laut Angaben der WHO rauchen mehr als 300 Millionen der knapp 1,4 Milliarden Chinesen. Zwei Drittel der Männer greifen regelmäßig zum Glimmstängel, jeder zweite Mann gilt als tabaksüchtig. Jedes Jahr sterben etwa eine Million Menschen an den Folgen des Tabakkonsums, etwa 100.000 Tode jährlich werden dem Passivrauchen zugeschrieben.

Foto: APA/AFP/JOHANNES EISELE

Tabakmonopol bei Regierung

Zigaretten sind in der Volksrepublik extrem billig. Mehr als ein Drittel der Zigaretten weltweit stammen aus chinesischer Produktion. Das Tabakmonopol liegt bei der Regierung - 2015 brachte die Tabakindustrie dem Staat umgerechnet rund 150 Milliarden Euro an Steuern und Gewinnen ein, was einem Plus von 20 Prozent im Vergleich zum Jahr davor entsprach.

