China: Neue, 70 cm lange Dinosaurier- Art entdeckt

Der Tongtianlong limosus gehörte demnach zur Familie der Oviraptorosauria, vogelähnlichen Kreaturen, die dereinst in Nordamerika und Asien lebten. Die Größe dieser gefederten Tiere variierte zwischen der eines Truthahns und eines Elefanten, sie hatten wenige oder keine Zähne und ernährten sich vermutlich von Eiern, Schnecken, Pflanzen und Nüssen, heißt es in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie in der Zeitschrift "Scientific Reports".

Fossil auf einer Baustelle gefunden

Den kleinsten Vertreter dieser Art fanden die Wissenschaftler nun in einer kuriosen Stellung: platt auf dem Bauch liegend, mit allen Vieren von sich gestreckt und nach oben erhobenem Kopf. Daher rührt auch der Name: "Tongtian" bedeutet "Himmelsweg". Entdeckt wurde der Dinosaurier wurde auf einer Baustelle von einem Bauern und Bauarbeitern.

Der Fund verdeutliche die große Diversität der Oviraptorosauria in Asien in der Kreidezeit und vervollständige das Tableau der letzten Dinosaurier, die den Planeten bevölkerten, erklärte das Team um Junchang Lü von der chinesischen Akademie der Geowissenschaften.