China: 18 Tote bei Brand in Wellness- Salon

Bei einem Brand in einem Fußmassage- Salon sind im Osten Chinas 18 Menschen ums Leben gekommen. Weitere 18 seien verletzt worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Montag unter Verweis auf Behördenangaben. Mehrere Besucher des Salons in Taizhou in der Provinz Zhejiang seien auf der Flucht vor den Flammen aus den Fenstern gesprungen.