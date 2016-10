Chicago: 20 Verletzte nach Startunfall auf Airport

Mit dem Schrecken sind am Freitag 161 Passagier und neun Crewmitglieder einer Boeing 767 am Flughafen von Chicago davongekommen. Wenige Sekunden vor dem Start der Maschine in Richtung Miami begann das rechte Triebwerk aus bisher ungeklärter Ursache zu brennen, wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte. Bei der Evakuierung des Jets seien 19 Passagiere und eine Flugbegleiterin leicht verletzt worden.