Chiara Hölzl gewinnt Qualifikation für WM- Bewerb

Die Salzburgerin Chiara Hölzl hat die Qualifikation für das WM- Skispringen der Damen von der Normalschanze am Freitag überlegen gewonnen. Die 19- Jährige segelte am Donnerstag in Lahti auf 96,5 Meter. Mit 123,6 Punkten hatte sie klar vor den beiden Südtirolerinnen Elena Runggaldier (91,5 m/114,4 Punkte) und Manuela Malsiner (98,5/114,0) die Nase vorne.