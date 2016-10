Chemnitz- Sprengstoff auch bei Paris- Terror genutzt

Das weiße Pulver - mit vollem Namen Triacetontriperoxid - ist vergleichsweise einfach herzustellen und hat eine tödliche Sprengkraft. Die Bestandteile können im Handel frei erworben werden: Schwefelsäure, die sich etwa in Abflussreinigern findet, Wasserstoffperoxid (in Bleichmitteln) und das Lösungsmittel Aceton (in Nagellackentfernern). Der Stoff ist sehr instabil und explodiert deswegen sehr leicht, mit einem einfachen Zünder kann er zur Detonation gebracht werden.

Acetonperoxidkristalle Foto: Wikipedia

TATP bei Terror in London, Paris und Brüssel eingesetzt

Der Ende des 19. Jahrhunderts von dem Berliner Chemiker Richard Wolffenstein zufällig entdeckte Sprengstoff TATP wurde bei einer Reihe von Anschlägen oder Anschlagsversuchen verwendet. Der sogenannte Schuhbomber Richard Reid wollte damit 2001 eine Boeing 767 in die Luft sprengen, mit TATP ausgestattete Selbstmordattentäter töteten 2005 in London 56 Menschen.

Auch die Paris- Attentäter trugen am 13. November 2015 bei ihrem Massaker mit insgesamt 130 Toten Sprengstoffgürtel mit der Substanz. Und bei den Selbstmordanschlägen von Brüssel im Mai 2016 rissen die drei mit TATP ausgerüsteten Attentäter 32 Menschen mit in den Tod. In Syrien und im Irak verwendet der IS den Sprengstoff regelmäßig.

Auch die Attentäter von Brüssel verwendeten TATP. Foto: APA/AFP/BELGIAN FEDERAL POLICE, ASSOCIATED PRESS

Enorme Druckwelle, aber wenig Hitze

Seinen Spitznamen "Mutter des Teufels" verdankt TATP vor allem seiner Instabilität: Denn schon eine geringe Wärmeentwicklung, wie sie etwa beim Drehen einer Schraube entsteht, bringt das Gemisch zur Explosion. Seine tödliche Wirkung behält das weiße Pulver übrigens auch, wenn es nass wird. Explodiert TATP, kommt es zu einer enormen Druckwelle, nicht aber zu großer Hitzeentwicklung.

Sprengstoffhunde haben oft Probleme damit, TATP zu erschnüffeln. Foto: APA/AFP/THOMAS KIENZLE

TATP lässt sich mit herkömmlichen, auf Nitroverbindungen ausgerichteten Sprengstoffdetektoren nicht orten. Auch Spürhunde stoßen an ihre Grenzen, da oftmals normale Haushaltsreiniger zur Herstellung verwendet werden und die Hunde die unbekannten Substanzen nicht als Sprengstoff melden.