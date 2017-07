Chelsea verlängert mit Meistercoach Antonio Conte

D as passiert heute in der weiten Sportwelt abseits unserer Top- Storys, hier das Wichtigste vom Tag im Überblick:

08:06 Uhr: +FUSSBALL+

Chelsea- Trainer Conte unterschreibt neuen Zweijahresvertrag

Chelsea- Trainer Antonio Conte hat einen neuen Zweijahresvertrag beim englischen Meister unterschrieben. "Ich bin sehr glücklich, dass ich einen neuen Vertrag mit Chelsea unterzeichnet habe. Wir haben extrem hart gearbeitet, um in unserem ersten gemeinsamen Jahr etwas Erstaunliches zu schaffen, auf das ich sehr stolz bin", wurde Conte zitiert. Gleichzeitig betonte der 47- Jährige, dass nun die nächste besondere Herausforderung auf ihn und seine Spieler warte: "Jetzt müssen wir noch härter arbeiten, um weiterhin an der Spitze zu stehen." Bezüglich Vertragsdauer ändert sich für Conte nichts, da er im Sommer des Vorjahres nach seinem Abgang als italienischer Teamchef für insgesamt drei Jahre bei den Londonern unterschrieben hatte.

07:35 Uhr: +SCHWIMMEN+

Alexandri- Schwestern erreichen Kür- Finale

Die Österreicherinnen Anna- Maria und Eirini Alexandri haben am Dienstagabend im Duett als Neunte den Einzug ins Kür- Finale der Synchronschwimmerinnen bei den Schwimm- Weltmeisterschaften in Budapest geschafft. Die Achten des vorangegangenen Technik- Bewerbs erhielten 86,6333 Punkte. Das Finale geht am kommenden Donnerstag in Szene.

22:03 Uhr: +TENNIS+

US- Open- Preisgeld knackt 50- Millionen- Dollar- Marke! Die diesjährigen US Open werden das erste Tennis- Turnier sein, das mehr als 50 Millionen Dollar ausschüttet (rund 43,6 Mio. Euro). Dies gab der US- Verband (USTA) am Dienstag bekannt. Die Sieger bei Männern und Frauen bekommen je 3,7 Millionen Dollar (3,2 Mio. Euro), für die unterlegenen Finalisten bleiben immerhin noch 1,825 Millionen Dollar (1,6 Mio. Euro). Die siegreichen Doppelteams müssen 675.000 Dollar (590.000 Euro) untereinander aufteilen. Das Preisgeld wurde um insgesamt neun Prozent auf 50,4 Millionen Dollar (43,97 Mio. Euro) erhöht.

20:24 Uhr: +FUSSBALL+

Watford gewinnt Testspiel in Wörgl gegen Pilsen 1:0! Der Premier- League- Klub Watford hat am Dienstagabend ein Testspiel in Wörgl gegen Viktoria Pilsen 1:0 gewonnen. Das entscheidende Tor erzielte Stefano Okaka in der 79. Minute. Abwehrchef Sebastian Prödl spielte bei den Engländern durch, Ersatztormann Daniel Bachmann kam nicht zum Einsatz. Beim tschechischen Vizemeister wurde Ex- ÖFB- Teamkapitän Andreas Ivanschitz in der 75. Minute eingewechselt.

19:28 Uhr: +BEACHVOLLEYBALL+

Vier ÖVV- Herren- Duos gehen bei der EM an den Start! Der Europäische Volleyball- Verband (CEV) hat am Dienstag das Starterfeld für die Europameisterschaften in Jürmala/Lettland (16. bis 20. August) bekannt gegeben. Bei den Herren ist Österreich gleich mit vier Teams vertreten und schöpft damit neben Polen, Deutschland und Gastgeber Lettland das volle Kontingent aus. Clemens Doppler/Alexander Horst sind dabei als Nummer zehn gesetzt. Auch alle weiteren drei Nationalteams haben es ohne Wildcard in den 32 Teams umfassenden Bewerb geschafft: Thomas Kunert/Christoph Dressler (21.), Martin Ermacora/Moritz Pristauz (22.) und Robin Seidl/Tobias Winter (23.). Bei den Damen sind dagegen nur Stefanie Schwaiger/Katharina Schützenhöfer (14.) dabei.

18:51 Uhr: +FUSSBALL+

Goalie Hart wechselt leihweise zu West Ham United! Englands Nationaltormann Joe Hart wechselt innerhalb der Premier League von Manchester City zu West Ham United. Der 30- Jährige wird von den "Citizens" an den Londoner Ligakonkurrenten ausgeliehen. Hart, der unter Pep Guardiola bei City keine Rolle spielt, war bereits in der vergangenen Saison an den italienischen Serie- A-Klub Torino ausgeliehen worden.

16:54 Uhr: +VOLLEYBALL+

Teamspielerin Maros wechselt zu Lugano! Volley Lugano hat am Dienstag bekannt gegeben, dass die österreichische Volleyball- Teamspielerin Nikolina Maros verpflichtet worden ist. Die 20- jährige Diagonal- Angreiferin wechselt von Linz Steg in die Schweiz.

16:49 Uhr: +HANDBALL+

Österreicher- Duell in EHF- Cup- Qualifikation! In der ersten Qualifikationsrunde des EHF- Cups treffen mit Westwien und Bregenz zwei österreichische Teams aufeinander. Das Hinspiel findet am 2./3. September in der Südstadt statt, ehe das Rückspiel eine Woche später in Bregenz ausgetragen wird. Der Sieger trifft in der zweiten Qualifikationsrunde auf den Schweizer Cupsieger Wacker Thun.

Im Challenge Cup der Frauen trifft UHC Stockerau in der zweiten Qualifikationsrunde Mitte/Ende Oktober auf den moldawischen Vertreter HC Olimpus- 85. Trofaiach steht bereits fix in der dritten Qualifikationsrunde, wo die Steirerinnen Mitte November auf ZORK Jagodina aus Serbien treffen.

Österreichs Herren- Meister HC Hard startet in der Qualifikation zur Champions League, Vizemeister Fivers Margareten hatte auf die Teilnahme am Europacup verzichtet. Bei den Frauen nimmt Hypo Niederösterreich an der Qualifikation zur Königsklasse teil.

16:39 Uhr: +TENNIS+

Barbara Haas in Gstaad im Achtelfinale! Barbara Haas hat die erste Hürde im WTA- Turnier in Gstaad (250.000 Dollar) gemeistert. Die Oberösterreicherin, die gerade noch einen Platz im Hauptbewerb erhalten hatte, setzte sich gegen die türkische Qualifikantin Basak Eraydin mit 6:4, 4:6, 7:6(3) durch. Achtelfinal- Gegnerin der 21- Jährigen ist entweder die als Nummer 5 gesetzte Schwedin Johanna Larsson oder die Bulgarin Viktorija Tomowa. Haas hatte vergangene Woche das Finale eines mit 60.000 Dollar dotierten ITF- Turniers erreicht.

16:31 Uhr: +TISCHTENNIS+

Linz AG Froschberg in CL gegen Cartagena und Bursa! Das Tischtennis- Damenteam von Linz AG Froschberg ist bei der Auslosung der Champions League in eine Gruppe mit Cartagena (ESP) und Bursa (TUR) gelost worden. Die Türkinnen gelten als Favoritinnen, die Spanierinnen sind Konkurrentinnen des ÖTTV- Meisters um einen Viertelfinalplatz. Froschberg vertraut in der ersten Saison nach dem Abschied von Liu Jia in der Champions League auf Sofia Polcanova, Zhang Mo und Linda Bergström sowie Wechselspielerin Ho Tin- Tin (ENG).

15:53 Uhr: +FUSSBALL+

Juventus verpflichtet Tormann Szczesny von Arsenal! Der italienische Meister Juventus Turin hat den polnischen Nationaltormann Wojciech Szczesny von Arsenal verpflichtet. Zuletzt war der 27- Jährige für zwei Saisonen an Vizemeister AS Roma verliehen. Als Ablösesumme mussten die Italiener laut "Gazzetta dello Sport" zwölf Millionen Euro nach London überweisen. Die Höhe der Ablösesumme könnte aufgrund allfälliger Bonuszahlungen noch um drei Millionen Euro steigen. Szczesny wurde als Ersatz für die bereits 39- jährige Tormann- Legende Gianluigi Buffon geholt. Ebenfalls um zwölf Millionen Euro soll der italienische Außenverteidiger Mattia De Sciglio zu Juventus wechseln. Der 24- jährige Internationale hatte bisher ausschließlich beim AC Milan gespielt.

Wojciech Szczesny Foto: AFP

15:31 Uhr: +FUSSBALL+

Joao Victor nach positivem Dopingtest gesperrt! Der Brasilianer Joao Victor vom Erste- Liga- Klub Kapfenberger SV ist nach einem positiven Dopingtest nach einem Match am 5. Mai 2017 von der Österreichischen Anti- Doping Rechtskommission (ÖADR) für sechs Monate bis 26. November 2017 gesperrt worden. Beim Topscorer des KSV (14 Treffer in der Meisterschaft, 7 im Cup) war die verbotene Substanz Isomethepten nachgewiesen worden. Die ÖADR teilte mit, dass bei der Bemessung der Sperre berücksichtigt wurde, dass der Spieler "nicht vorsätzlich gehandelt, sondern nur seine Sorgfaltspflicht bezüglich der Einnahme von Medikamenten fahrlässig verletzt" habe. Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig, da innerhalb einer vierwöchigen Frist noch Rechtsmittel ergriffen werden können.

Foto: GEPA

Übrigens: Der KSV rechnet weiter mit Joao Victor. Man hoffe auf eine baldige Rückkehr des Spielers aus Brasilien, sagte Klub- Präsident Erwin Fuchs. Immerhin habe der Stürmer noch einen laufenden Vertrag. "Ihm steht die Tür offen. Er könnte nach Ablauf seiner Sperre wieder für uns spielen", sagte Fuchs.

13:44 Uhr: +TENNIS+

Weißrussin Asarenka bei "Ladies Linz" am Start

Die Weißrussin Viktoria Asarenka wird beim Damen- Tennisturnier in Linz von 7. bis 15. Oktober aufschlagen. "Ich freue mich schon auf das Turnier in Linz, weil ich mich dort sehr wohl gefühlt habe", wurde die ehemalige Weltranglisten- Erste am Dienstag in einer Aussendung zitiert. Die 27- jährige Linz- Siegerin von 2012 hatte nach einer Babypause erst im Juni ihr Comeback auf der WTA- Tour gegeben. Beim Rasen- Klassiker in Wimbledon war sie im Achtelfinale an der Rumänin Simona Halep gescheitert.

12:55 Uhr: +LEICHTATHLETIK+

Siebenkämpferin Lagger bei U20- EM um Edelmetall

U20- Siebenkampf- Weltmeisterin Sarah Lagger führt das Aufgebot des ÖLV bei den U20- Europameisterschaften der Leichtathleten in Grosseto an. Die 17- jährige Kärntnerin hatte im Mai in Götzis als erst dritte ÖLV- Athletin nach Ivona Dadic und Verena Preiner die 6.000- Punkte- Marke überboten (6.012). In der Toskana greift die Dritte der U20- Europarangliste ab Donnerstag erneut nach Edelmetall. Der ÖLV entsendet 15 Aktive, die in 18 Bewerben an den Start gehen.

11:59 Uhr: +TENNIS+

Jürgen Melzer sagt für Kitzbühel ab

Foto: GEPA

Jürgen Melzer hat seine Teilnahme am ATP- 250- Tennisturnier in Kitzbühel (29. Juli - 5. August) abgesagt. Der 36- Jährige, der bereits im Mai mit einer Wildcard für das Hauptfeld ausgestattet worden war, musste nun doch auf diese verzichten. "Ich bin nach meiner Verletzung noch nicht in der Form, in der ich für ein Heimturnier gerne sein würde", sagte Melzer in einer Aussendung am Dienstag. Die zweite Veranstalter- Wildcard für das Hauptfeld neben Gerald Melzer geht laut Mitteilung der Organisatoren nun an den 21- jährigen Wimbledon- Sensationsmann Sebastian Ofner.

10:05 Uhr: +FECHTEN+

ÖFV- Quartett hofft bei WM in Leipzig auf Top- 16- Platz

Österreichs Fechter hoffen bei den Weltmeisterschaften in Leipzig ab Mittwoch auf einen Platz unter den ersten 16. "Das wäre das Minimalziel, die Chance ist auf jeden Fall da", sagte ÖFV- Generalsekretär Marco Haderer vor dem Auftakt.

Österreich ist mit einem Quartett am Start. Olympia- Teilnehmer Rene Pranz (Weltranglisten- 117.), Tobias Reichetzer (91.) und Olivia Wohlgemuth (65.) treten im Florettbewerb an, für den 20- jährigen Degenfechter Josef Mahringer (131.) geht es nach bestandener Matura um wertvolle Erfahrungen. Für Wohlgemuth und Mahringer beginnt das Großereignis am Mittwoch, Pranz und Reichetzer sind ab Donnerstag im Einsatz.

Die besten Aussichten auf einen Top- 16- Platz haben laut Haderer der Olympia- 33. Pranz und die EM- Elfte Wohlgemuth. Die 25- Jährige hatte als einzige ÖFV- Starterin bei den Europameisterschaften im vergangenen Juni in Tiflis überzeugt. Bei den Herren waren Pranz (51.) und U23- Europameister Reichetzer (46.) nur im geschlagenen Feld gelandet. "Bei der WM wird es anders sein", erwartete Haderer eine Steigerung. Für die beiden WM- Debütanten Reichetzer und Mahringer sei ein Top- 64- Platz wünschenswert.

08:52 Uhr: +FUSSBALL+

Schnaderbeck geht's "sehr gut"

Viktoria Schnaderbeck könnte den Wettlauf mit der Zeit um einen Einsatz im Auftaktspiel gegen die Schweiz gewinnen. "Es geht mir sehr gut. Das Knie hat sehr gute Fortschritte gemacht", sagte die ÖFB- Kapitänin am Montag in Deventer vor dem Abschlusstraining. Ein Knochenmarksödem im linken Knie hatte sie in den letzten Wochen gehindert, am Sonnntag trainierte sie erstmals wieder mit dem Team.

Foto: APA/HANS PUNZ