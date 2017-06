Chelsea- Trainer Conte servierte Costa per SMS ab

Antonio Conte, Trainer des englischen Premier- League- Siegers Chelsea, hat seinem Stürmer Diego Costa per SMS mitgeteilt, dass er nicht mehr mit ihm plane. Das sagte der 28- jährige Spanier, der in der abgelaufenen Saison 20 Tore in 35 Ligaspielen erzielte, nach dem Länderspiel gegen Kolumbien am Mittwoch. "Meine Beziehung zum Trainer war schlecht dieses Jahr, das ist schade", meinte Costa.