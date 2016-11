Chelsea nach Derby- Sieg weiter Spitzenreiter

Nach der frühen Führung der Spurs durch Christian Eriksen (11.) drehten der spanische Teamspieler Pedro (45.) und Victor Moses (51.) die Partie. Für Chelsea war es unter Trainer Antonio Conte der siebente Liga- Sieg in Serie, zudem sind sie an der heimischen Stamford Bridge gegen Tottenham weiter seit 1990 unbesiegt. Nach nur einem Sieg in den jüngsten zehn Pflichtspielen ist Tottenham in der Premier League auf Rang fünf zu finden, hat aber den Anschluss an das Spitzentrio verloren.

Divock Origi (75.), der nach 34 Minuten für den verletzten Philippe Coutinho eingewechselt wurde, und James Milner per Strafstoß (91.) trafen für Liverpool zum 2:0- Sieg gegen Sunderland. Manchester City gewann bei Burnley dank zweier Tore von Sergio Aguero mit 2:1.

Titelverteidiger Leicester City rettete im Finish ein Remis gegen Middlesbrough. Islam Slimani verwandelte in der vierten Minute der Nachspielzeit einen Elfmeter zum 2:2, Ryan Mahrez (34.) hatte schon via Penalty zum zwischenzeitlichen 1:1 ausgeglichen. Christian Fuchs spielte bei der Heimmannschaft durch.

Noch turbulenter verlief die Schlussphase bei der Partie Swansea gegen Crystal Palace. Die Waliser waren bei Ablauf der regulären Spielzeit 3:4 im Hintertreffen, kamen aber dank zwei Toren von Fernando Llorente (91., 93.) noch zu einem 5:4- Erfolg.

13. Runde:

Samstag

Burnley - Manchester City 1:2

Hull City - West Bromwich 1:1

Leicester City - Middlesbrough 2:2

Liverpool - Sunderland 2:0

Swansea City - Crystal Palace 5:4

Chelsea - Tottenham Hotspur 2:1

Sonntag

Watford - Stoke City

Arsenal - Bournemouth

Manchester United - West Ham

Southampton - Everton

# Team Sp S U N +/- P 1. Chelsea 12 9 1 2 18 28 2. Liverpool 12 8 3 1 16 27 3. Manchester C. 12 8 3 1 16 27 4. Arsenal 12 7 4 1 13 25 5. Tottenham 12 6 6 0 10 24 6. Manchester U. 12 5 4 3 3 19 7. Everton 12 5 4 3 2 19 8. Watford 12 5 3 4 -3 18 9. Bournemouth 12 4 3 5 -2 15 10. Southampton 12 3 5 4 0 14 11. Burnley 11 4 2 5 -4 14 12. West Bromwich 11 3 4 4 -3 13 13. Stoke 12 3 4 5 -6 13 14. Leicester 12 3 3 6 -6 12 15. Middlesbrough 12 2 5 5 -3 11 16. Crystal Palace 12 3 2 7 -4 11 17. West Ham 12 3 2 7 -10 11 18. Hull City 12 3 1 8 -17 10 19. Sunderland 12 2 2 8 -9 8 20. Swansea 12 1 3 8 -11 6