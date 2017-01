Chelsea- Lauf reißt durch Alli- Doppelpack für Spurs

Chelsea verpasste dadurch den 14. Ligasieg hintereinander. Den Premier- League- Rekord von 13 Erfolgen am Stück in einer Saison müssen sich die "Blues" weiterhin mit Arsenal (Ende der Saison 2001/02) teilen. In der Tabelle beträgt der Vorsprung des Spitzenreiters auf den ersten Verfolger Liverpool aber immer noch fünf Zähler.

Tottenham verbesserte sich durch den fünften Ligasieg in Folge auf Platz drei. Den "Spurs", bei denen ÖFB- Teamverteidiger Kevin Wimmer auf der Bank saß, fehlen ebenso wie Manchester City sieben Punkte auf Chelsea. Der 20- jährige Mittelfeldspieler Alli hält in den jüngsten vier Ligaspielen bei sieben Toren - und in den vergangenen drei Partien bei drei Doppelpacks!

Die Ergebnisse der 20. Runde:

Montag

Middlesbrough - Leicester City 0:0

Everton - Southampton 3:0

Manchester City - Burnley 2:1

Sunderland - Liverpool 2:2

West Bromwich - Hull City 3:1

West Ham - Manchester United 0:2

Dienstag

Bournemouth - Arsenal 3:3

Crystal Palace - Swansea City 1:2

Stoke City - Watford 2:0

Mittwoch

Tottenham Hotspur - Chelsea 2:0