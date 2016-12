Chelsea ballert sich zum 12. Sieg in Folge!

Leicester, das ohne den gelb- gesperrten Fuchs antrat, liegt nur noch drei Punkte vor den Abstiegsrängen. Die "Foxes" mussten neben Fuchs auch Robert Huth und Stürmerstar Jamie Vardy ersetzen, die ebenfalls Sperren absaßen. Für Everton trafen Kevin Mirallas (51.) und Romelu Lukaku (91.).

Arsenal gewinnt wieder einmal ++ Chelsea überragend

Arsenal erarbeitete sich nach zuletzt zwei Niederlagen dank eines späten Treffers von Olivier Giroud (86.) einen späten Erfolg, liegt in der Tabelle aber weiter neun Punkte hinter Spitzenreiter Chelsea. Die "Blues", die ohne die gelb- gesperrten Stammspieler Diego Costa und N'Golo Kante antraten, wurden gegen Bournemouth von Pedro (24., 94.) und Eden Hazard (49./Foulelfmeter) zum Erfolg geschossen.

Manchester United feierte gegen Sunderland bereits den vierten Liga- Erfolg in Serie. Die Mannschaft von Trainer Jose Mourinho siegte im Old Trafford mit 3:1 (1:0) gegen das Team des ehemaligen United- Trainers David Moyes. Für Manchester trafen Daley Blind (39.), Zlatan Ibrahimovic (82.) und Henrik Mkhitaryan (87.).

Crystal Palace holt bei Allardyce- Debüt 1:1

Nachzügler Crystal Palace holte im ersten Match unter der Betreuung von Englands Ex- Teamchef Sam Allardyce bei Watford ein 1:1. Zum Auftakt der 18. Runde spielte Österreichs Teamspieler Sebastian Prödl bei den Gastgebern durch. Aus einem von Damian Delaney am ÖFB- Innenverteidiger begangenen Foul traf Roy Deeney zum Ausgleich (71.). Yohan Cabaye hatte das 0:1 per Kopf erzielt (26.), für die Gäste verschoss zudem Christian Benteke rund zehn Minuten später einen Strafstoß. Allardyce war erst am Freitag zum Crystal- Palace- Trainer bestellt worden.

Die Ergebnisse der 18. Runde:

Montag

Watford - Crystal Palace 1:1

Arsenal - West Bromwich 1:0

Burnley - Middlesbrough 1:0

Chelsea - Bournemouth 3:0

Leicester City - Everton 0:2

Manchester United - Sunderland 3:1

Swansea City - West Ham 1:4

Hull City - Manchester City

Dienstag

Liverpool - Stoke City (18.15 Uhr)

Mittwoch

Southampton - Tottenham Hotspur (20.45 Uhr)

# Team Sp S U N +/- P 1. Chelsea 18 15 1 2 27 46 2. Liverpool 17 11 4 2 21 37 3. Arsenal 18 11 4 3 20 37 4. Manchester C. 17 11 3 3 16 36 5. Tottenham 17 9 6 2 17 33 6. Manchester U. 18 9 6 3 9 33 7. Everton 18 7 5 6 2 26 8. Southampton 17 6 6 5 1 24 9. West Bromwich 18 6 5 7 1 23 10. Watford 18 6 4 8 -8 22 11. West Ham 18 6 4 8 -9 22 12. Stoke 17 5 6 6 -5 21 13. Bournemouth 18 6 3 9 -8 21 14. Burnley 18 6 2 10 -11 20 15. Middlesbrough 18 4 6 8 -4 18 16. Leicester 18 4 5 9 -8 17 17. Crystal Palace 18 4 4 10 -4 16 18. Sunderland 18 4 2 12 -15 14 19. Swansea 18 3 3 12 -20 12 20. Hull City 17 3 3 11 -22 12